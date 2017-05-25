Депутаты томской Облдумы продлили срок обращений за субсидией на газификацию

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2017 // Фото: PIxabay.com

Депутаты Законодательной думы Томской области на собрании в четверг продлили срок обращения граждан за сертификатом на компенсацию по газификации своих домов. Теперь обратиться за выплатой можно в течение двух лет после фактической подачи газа в сеть, а не после ввода газопровода в эксплуатацию, сообщает РИА Томск.

Раньше граждане должны были обратиться за сертификатом не позднее календарного года, следующего за годом ввода газопровода в эксплуатацию или оформления права собственности на жилое помещение. Фактическая подача газа в сеть зачастую осуществляется на несколько лет позже, чем был введен газопровод.

"Право на получение этой субсидии у человека будет возникать не с момента ввода газопровода в эксплуатацию... Мы теперь уточняем, что только с момента, когда газ был подан. И второе, что очень важно, мы продляем срок, в течение которого у человека есть это право обратиться за субсидией, с одного года до двух лет", – сказала журналистам спикер облдумы Оксана Козловская.

По ее словам, после внесения поправок в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" воспользоваться субсидией в 2017 году смогут порядка 600 жителей региона.

Согласно данным на сайте облдумы, за 2015–2016 годы такую выплату на общую сумму 31,5 миллиона рублей получили 792 человека, 35 гражданам в выдаче сертификата было отказано, так как истек допустимый срок подачи заявления.

Региональная программа газификации была утверждена губернатором Сергеем Жвачкиным в 2012 году, срок реализации – до 2020 года. При участии ПАО "Газпром" в Томской области запланировано строительство более 1,7 тысячи километров газопроводов высокого и низкого давления, трех газораспределительных станций, малотоннажного завода сжиженного природного газа и пяти станций регазификации.

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