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Депутаты томской Облдумы продлили срок обращений за субсидией на газификацию

Томские новости, ЗД ТО, газификация облдумы заседание Депутаты томской Облдумы продлили срок обращений за субсидией на газификацию

Депутаты Законодательной думы Томской области на собрании в четверг продлили срок обращения граждан за сертификатом на компенсацию по газификации своих домов. Теперь обратиться за выплатой можно в течение двух лет после фактической подачи газа в сеть, а не после ввода газопровода в эксплуатацию, сообщает РИА Томск.

Раньше граждане должны были обратиться за сертификатом не позднее календарного года, следующего за годом ввода газопровода в эксплуатацию или оформления права собственности на жилое помещение. Фактическая подача газа в сеть зачастую осуществляется на несколько лет позже, чем был введен газопровод.

"Право на получение этой субсидии у человека будет возникать не с момента ввода газопровода в эксплуатацию... Мы теперь уточняем, что только с момента, когда газ был подан. И второе, что очень важно, мы продляем срок, в течение которого у человека есть это право обратиться за субсидией, с одного года до двух лет", – сказала журналистам спикер облдумы Оксана Козловская.

По ее словам, после внесения поправок в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" воспользоваться субсидией в 2017 году смогут порядка 600 жителей региона.

Согласно данным на сайте облдумы, за 2015–2016 годы такую выплату на общую сумму 31,5 миллиона рублей получили 792 человека, 35 гражданам в выдаче сертификата было отказано, так как истек допустимый срок подачи заявления.

Региональная программа газификации была утверждена губернатором Сергеем Жвачкиным в 2012 году, срок реализации – до 2020 года. При участии ПАО "Газпром" в Томской области запланировано строительство более 1,7 тысячи километров газопроводов высокого и низкого давления, трех газораспределительных станций, малотоннажного завода сжиженного природного газа и пяти станций регазификации.

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