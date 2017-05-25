Областные депутаты внесли изменения в закон «О транспортном налоге»

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной Думы Томской области приняли изменения в региональный закон «О транспортном налоге», которые позволят не представлять медицинскую справку для освобождения от уплаты транспортного налога пенсионерам-владельцам транспортных средств, относящихся к категории «другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу».

Как сообщается на сайте парламента, с законодательной инициативой в областную думу обратились депутаты города Стрежевого.

Свое решение стрежевские депутаты объясняют тем, что действующая налоговая льгота экономически необоснованна. Дело в том, что стоимость оформления медицинской справки составляет примерно две тысячи рублей, в то время как сумма налога, как правило, исчисляется в диапазоне от 500 до 600 рублей в год.

Медицинскую справку установленного образца заменит документ, подтверждающий право управления транспортным средством данной категории. Постановлением Правительства РФ медсправка требуется для получения доступа к сдаче экзаменов на право управления самоходными машинами, либо при получении водительского удостоверения тракториста-машиниста взамен ранее выданного по истечении срока действия, в связи с чем не требуется ежегодное прохождение медицинской комиссии. Срок действия удостоверения тракториста-машиниста и других удостоверений на право управления самоходными машинами составляет 10 лет.

Учитывая, что для допуска к экзамену на право управления самоходными транспортными средствами необходимо предъявление медицинской справки, предъявление документа, подтверждающего право на управление данной категории транспортного средства, выданного Инспекцией государственного технического надзора Томской области, является достаточным основанием для подтверждения права на применение льготы по налогу для пенсионеров.

«Это разумное предложение, которое бюджетно-финансовый комитет думы предлагает принять в двух чтениях», – обозначил позицию комитета его председатель Александр Куприянец.

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