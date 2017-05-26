У томской школы по ул.Д.Бедного, 4 обустроят тротуар, но снесут сирень и акации

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Накануне ландшафтная комиссия Томска согласовала обустройство тротуара у школы по ул. Д. Бедного, 4, сообщает пресс-служба мэрии.

Для обустройства пешеходной зоны потребуется снести сирень, акации и поросль клена. В будущем здесь планируется сделать пешеходные переходы.

Также члены комиссии разрешили обустройство детской площадки по ул. Дальне-Ключевской, 7 и автостоянки по ул. Гагарина, 10. Кроме того, был согласован снос снос и подрезка берез, сосен и черемухи для строительства ЛЭП в Киргизке.

Ландшафтная комиссия предварительно согласовала снос поросли березы, ивы, осины и сосны для индивидуального жилищного строительства льготными категориями граждан по ул. Домашняя, 11, Сказочная, 34 и 36, в пер. Доблестный, 7, Заботы, 2, Чудесный, 4, 11 и 12.

Однако комиссия решила сохранить зеленые насаждения - клены и березы - по пр.Фрунзе, 105а, где планировали обустраивать парковку. Также на доработку отправлены проекты парковки и озеленения в пос. Заварзино, использования территории по ул. Дальне-Ключевской, 18а для строительства теплосетей.

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