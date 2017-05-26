Отец пациентки подозревается в нападении на медсестру детской больницы Томска

26 мая 2017 / Томский Обзор

Следователи проводят проверку сообщения СМИ о нападении мужчины на медсестру томской детской больницы №1, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

На одном из региональных каналов сообщалось, что вечером, 23 мая, супружеская пара привезла в больницу свою дочь, которую укусил клещ. Медсестра отказалась брать кровь на анализ. Тогда супруги повели себя агрессивно, мужчина начал угрожать медсестре, а затем набросился на неё и ударил рукой по лицу.

По данному факту проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Тэги/темы: