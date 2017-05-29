Томский студент стал вторым на чемпионате мира по карате киокусинкай

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2017 // Фото: News.tpu.ru

Студент Института природных ресурсов Томского политеха Юрий Борисевич занял второе место на чемпионате мира по карате киокусинкай, который в воскресенье завершился в румынском городе Сибиу, сообщает пресс-служба вуза.

Чемпионат собрал почти 200 спортсменов из 41 страны и 13 международных организаций. Россию на соревнованиях представляли 57 спортсменов. Политехник Юрий Борисевич выступал в возрастной группе до 21 года и в весовой категории свыше 80 кг.

Ранее, в апреле томский спортсмен взял бронзовую медаль на Открытом чемпионате Азии по карате киокусинкай, прошедшем в Астане. А в конце 2016 года политехник стал двукратным победителем Кубка России. Кроме того, Министерство спорта РФ присвоило Юрию Борисевичу звание Мастера спорта России.

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