18+
18+

Томский студент стал вторым на чемпионате мира по карате киокусинкай

Томские новости, Спорт, карате киокусинкай чемпионат мира Томский студент стал вторым на чемпионате мира по карате киокусинкай

Студент Института природных ресурсов Томского политеха Юрий Борисевич занял второе место на чемпионате мира по карате киокусинкай, который в воскресенье завершился в румынском городе Сибиу, сообщает пресс-служба вуза.

Чемпионат собрал почти 200 спортсменов из 41 страны и 13 международных организаций. Россию на соревнованиях представляли 57 спортсменов. Политехник Юрий Борисевич выступал в возрастной группе до 21 года и в весовой категории свыше 80 кг.

Ранее, в апреле томский спортсмен взял бронзовую медаль на Открытом чемпионате Азии по карате киокусинкай, прошедшем в Астане. А в конце 2016 года политехник стал двукратным победителем Кубка России. Кроме того, Министерство спорта РФ присвоило Юрию Борисевичу звание Мастера спорта России.

Тэги/темы: