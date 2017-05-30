Томич угнал ВАЗ и сжег его, чтобы скрыть следы преступления

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали подозреваемого в угоне ВАЗ-2106 23-летнего томича, который сжег угнанный автомобиль, сообщает пресс-служба регионального УМВД

По предварительным данным, молодой человек угнал машину, припаркованную около одного из домов Ленинского района. Пробраться внутрь помог тот факт, что дверь авто была сломана. Затем подозреваемый уехал на окраину города и поджог машину, чтобы скрыть следы преступления. Сумма причиненного ущерба оценивается в 50 тыс. рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Теперь ранее не судимому томичу грозит до 5 лет тюрьмы.

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