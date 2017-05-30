Томский клипмейкер снял фильм о «кухне» мирового турнира по кикбоксингу (ТРЕЙЛЕР)

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2017 // Фото: Артём Русин

Томский клипмейкер Артем Русин и его коллега из Нижнекамска Дмитрий Белоусов сняли документальный фильм о турнире по кикбоксингу АСВ КВ-9 «The Kitchen», который проходил в конце марта в Париже.

«Изначально мы рассматривались как запасной вариант. Ребята, которые должны были снимать, не получили визу. Я тоже очень рисковал, так как взял в аренду оборудование, купил билеты в Париж и приехал в Москву еще не имея визы и уверенности в том, что я ее получу», — рассказал Артем Русин.

Съемки велись в течение 4-х дней. В них приняли участие знаменитые кикбоксеры Александр Стецуренко, Чингиз Аллазов, Дэвид Мехия и другие спортсмены, а также организатор турнира Сосланбек Израилов, вице-президент АСВ Ражап Мусаев и легенда кикбоксинга Альберт Краус.

Авторы фильма постарались показать кикбоксинг изнутри, сфокусировавшись не только на боях, но и на всем, что окружает этот вид спорта. В частности: подготовка спортсменов и организация турнира.

«В первый день я вообще не понимал что происходит. Приехал ночью, утром встали на завтрак. Дима начал рассказывать про ребят, которых надо снимать. Я только тогда понял, что попал в очень серьёзную организацию, с серьёзными людьми. Но они абсолютно все оказались приветливыми, вежливыми и исключительно профессиональными. Очень странное ощущение когда ты понимаешь, что общаешься со спортивной звездой мировой величины, а ведёшь себя как со всеми. Это, кстати, реально круто помогает наладить контакт с любым человеком», — поделился Артём Русин.

По его словам съемки прошли практически без инцидентов. Лишь один раз местные жители настойчиво интересовались людьми с фотоаппаратами.

«Ближе к ночи мы отошли от отеля буквально на 20 метров, чтобы поснимать цветочки в сквере. Там сидели афроевропейцы. Заметив нас один из них подскочил и очень резко пошёл на нашу сторону. Еще на полпути он начал громко спрашивать — что вы тут снимаете? Мы показали на плакат турнира. Он чуть успокоился, даже улыбаться начал. Когда узнал, что мы из России заулыбался еще больше и спросил, не хотим ли мы поснимать его и его товарищей. Возможно он не был агрессивно настроен, но нам обоим показалось, что это не так» — вспоминает Артём Русин.

Работа над получасовым фильмом шла в течение двух месяцев. Посмотреть фильм можно здесь.

Видео: ACB Kickboxing

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