В двух томских микрорайонах появятся новые поликлиники — врио губернатора

30 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Новые поликлиники появятся в томских микрорайонах Зеленые Горки и Спичфабрика. Об этом заявил на встрече с жителями Томска и Томского района врио губернатора Сергей Жвачкин.

Как передает пресс-служба обладминистрации со слов Жвачкина, в новых городских микрорайонах необходимо строить не только жилье, но и объекты соцсферы, помещения для участковых.

«И сейчас достраивается здание поликлиники в Зеленых Горках, появится и многострадальная поликлиника в микрорайоне Спичфабрики», — подчеркнул Сергей Жвачкин, отчитываясь перед томичами и жителями томского предместья.

Глава региона также отметил, что за пять лет в области было построено более 150 производственных и социальных объектов.

«Мы построили лучший за Уралом бассейн олимпийского класса, современный радиологический центр для диагностики и лечения онкологических заболеваний, первый в области крытый футбольный манеж, открыли первый детский технопарк. Сегодня полным ходом идет строительство, и до конца года мы введем в эксплуатацию здание для школы дэнс-команды «ЮДИ» на Каштаке», — сказал врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

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