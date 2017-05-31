Продавец самодельной бомбы получил в Томске условный срок

31 мая 2017 / Томский Обзор

Кировский районный суд Томска признал виновным 36-летнего сотрудника частного охранного предприятия в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ и приговорил его к условной мере наказания, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районную прокуратуру.

В 2004 году мужчина нашел самодельное взрывное устройство, а также переделанный из сигнального револьвер с заряженными в него патронами.

«Вместо того, чтобы добровольно сдать найденные предметы в полицию, мужчина хранил их в помещении охранного предприятия и носил при себе по улицам Томска. В июле 2016 года обвиняемого задержали при попытке продажи взрывного устройства за 18 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное приобретение сбыт, хранение и ношение взрывных устройств) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение боеприпасов), мужчина признал вину в полном объеме.

В итоге суд приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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