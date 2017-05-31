Тепловоз сбил насмерть мужчину под Томском в день его рождения

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Молодой мужчина погиб под колесами тепловоза в Томском районе Томской области между станциями Богашево и Предтеченск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Томский линейный отдел МВД России.

«Тепловоз совершил наезд на молодого человека 1998 года рождения, причем день рождения у него был сегодня. Травмы оказались смертельными», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что машинист сигналил и экстренно тормозил, но мужчина не остановился.

В настоящее время сотрудники отдела выехали на место происшествия, осматривают тепловоз.

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