Легин на броневике откроет очередной сезон «Чеховских пятниц» в Томске

1 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В пятницу, 2 июня, на набережной Томи у памятника А. П. Чехову стартует XIV сезон уличного фестиваля «Чеховские пятницы». Гостей мероприятия ожидает театрализованное представление, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с грядущим столетним юбилеем Великой Октябрьской Социалистической революции, Томск с дружеским визитом посетит Владимир Ильич Ленин. Он приедет на броневике и обратится к собравшимся с пламенной революционной речью. Вместе с ним прибудут революционные солдаты и матросы.

После «красного флешмоба» начнется концертная часть программы. Ее ведущими станут известные томичи и основатели фестиваля — Евгений Ковалевский, Александр Мезенцев, Олег Кислицкий и Леонтий Усов.

Фестивальные события будут проходить на набережной до конца лета. Каждую пятницу с 19.00 до 21.30 состоятся уличные концерты по принципу свободного микрофона.

Во время проведения «Чеховских пятниц» 2, 9, 16, 23 и 30 июня с 18.30 до 22.30 будет ограничено движение автомобилей по автомобильным дорогам от пр. Ленина до ул. Набережная реки Ушайки и ул. Набережная реки Томь. Горожан предупреждают о необходимости объезжать указанные участки и выбирать для движения другие пути.

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