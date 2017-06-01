Завтра в Томске стартует фестиваль индийского танца

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2017 // Фото: Vk.com/rasamritafestival

Завтра, 2 июня, в Томске открывается традиционный международный фестиваль индийского классического танца «Расамрита» памяти Рукмини Деви. В этом году событие посвящено 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Фестиваль будет проходит со 2 по 4 июня на танцевальных площадках — в залах ТГАСУ, ТГПУ и зрелищном центре «Аэлита». Здесь выступят коллективы из близлежащих сибирских городов и Казахстана.

Ежегодно представительский уровень фестиваля повышается: в этом году в нем примут участие признанные мастера танца — представитель Культурного центра им. Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве Ашвани Нигам и представитель Культурного центра им. Свами Вивекананды при посольстве Индии в Токио Киоко Ноби.

Ашвани Нигам (стиль Катхак) и Киоко Ноби (стиль Бхаратанатьям) продемонстрируют красоту исполнительского искусства и проведут несколько мастер-классов.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться в группе ВКонтакте.

Фестиваль организует Ассоциация коллективов индийского классического танца Томска при участии клуба ТГАСУ и зрелищного центра «Аэлита».

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