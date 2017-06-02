В Музее истории Томска открывается выставку «Две северные столицы: Санкт-Петербург – Томск»

Завтра в Музее истории Томска (ул.Бакунина, 3) откроется фотовыставка Ирины Попп «Две северные столицы: Санкт-Петербург – Томск», сообщает пресс-служа мэрии.

Фотовыставка посвящена архитектурному сходству далеких друг от друга, но близких по духу городов, бывших северных столиц: «Северной Венеции» - Санкт-Петербурга и «Сибирских Афин» - Томска. На выставке Ирины Попп, работающей в жанре стрит-фото более семи лет, можно увидеть 20 фотоколлажей, где представлена похожая каменная архитектура, храмы, мосты, набережные, ковка, памятники, архитектурные детали внешних и внутренних интерьеров Санкт-Петербурга и Томска.

Дополняют представленный выставочный фоторяд работы томских скульпторов Олега Кислицкого и Леонтия Усова, а также макеты старинных томских зданий, выполненные студентами ТГАСУ.

Выставка «Две северные столицы: Санкт-Петербург – Томск» будет работать в Музее истории Томска весь июнь.

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