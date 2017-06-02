Томские полицейские задержали таксиста, подозреваемого в продаже наркотиков

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске полицейские задержали 33-летнего водителя такси, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские провели контрольную закупку. Томич продал оперативника 0,3 грамма «N-метилэфедрона». В автомобиле полицейские нашли еще 2,13 граммов наркотиков, а также электронные весы и упаковочные материалы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Теперь таксисту, ранее не привлекавшемуся к уголовной ответственности, грозит до 15 лет тюрьмы.

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