Аквалангисты соберут мусор со дна томских водоемов

2 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Катя Ткачева

Сегодня и в выходные в Томске жители города и сотрудники администраций районов очистят территории общественных пространств и дворов, а аквалангисты очистят томские водоёмы, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 2 июня, коллектив администрации Кировского района проведет санитарную пятницу на Сенной курье – участники акции соберут мусор и ветки с территории. Начало в 14.30.

Завтра, 3 июня, в 11.00 на озере Кудровское состоится подводный субботник аквалангистов вузовских клубов «Наяда» и «Афалина».

В воскресенье, 4 июня, в 11.00 подводники приведут в порядок дно Белого озера. Участие в акциях примут около тридцати участников клубов.

Также в пятницу уборку на своей придомовой территории запланировали жители домов в пос. ЛПК, 109/1 и по ул. Колхозная, 9 и 9/1 – помимо сбора мусора, томичи очистят фасады своего дома от расклеенных объявлений. Завтра, 3 июня, субботники проведут жильцы домов по ул. Белая, 14/1 и 14/2, пр. Комсомольский, 39/2, 39/1 и Киевская, 26.

Тэги/темы: