В понедельник в Томске пройдет очередной антикоррупционный митинг

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

Очередной антикоррупционный митинг, организованный штабом Алексея Навального, пройдет в Томске в понедельник, 12 июня, сообщается на странице мероприятия ВКонтакте.

Митинг пройдёт на улице Елизаровых, 2 (у самолета). При этом организаторам отказали в проведении мероприятия на пл.Новособорной (из-за ее ремонта), на площадке у СФТИ (чтобы не вызывать неудобств в в связи с ограничением здесь движения). Также не согласовали митинг в сквере 1812 года, так как там запланировано проведение другого мероприятия. Отказано было также и в проведении акции в губернаторском квартале.

«По совсем забавным причинам нам не согласовали акцию и в так называемом Губернаторском квартале. Якобы Губернаторский квартал — «место массового пребывания граждан, не все из которых разделяют взгляды и воззрения лиц, проводящих массовые мероприятия». Напоминаем, наша акция пройдет под антикоррупционными лозунгами. Интересно, кто же в губернаторском квартале может их не разделять, уж не руководство ли области?», — сообщают организаторы.

Тем не менее, проведение митинга на ул.Елизаровых, 2 согласовано с администрацией города. Напомним, в предыдущем митинге, прошедшем в Томске 26 марта, приняли участие около четырёхсот человек. Участники акции остались не удовлетворены реакцией власти, и поэтому в День России они снова собираются выйти на митинг против коррупции.

Начало митинга назначено на 14.00. Всего об участии в антикоррупционной акции,

организованной командой Навального, заявили 228 городов.

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