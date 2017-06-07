К следующему году в Северске планируют создать более 1,3 тыс. рабочих мест

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2017 // Фото: Evgeniy70Rus

К 2018 году в Северске предстоит создать более 1,3 тыс. новых рабочих мест в рамках программы развития моногородов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«На уровне страны поставлена задача диверсифицировать экономику моногородов, сделать ее более устойчивой, создать условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и появления новых рабочих мест. Северск играет огромную роль в развитии на территории Томской области высокотехнологичной промышленности, и у нас есть понимание, как достичь амбициозных целей, заявленных в программе», — отметил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

Согласно программе, рабочие места будут не связаны с основной деятельностью градообразующего предприятия (АО «СХК»). Кроме того, программа предусматривает привлечение более 10 млрд рублей инвестиций (с учетом реализации проекта «Прорыв») и благоустройство городской среды.

Основным инструментом для создания рабочих мест и привлечения инвестиций является организация в ЗАТО территории опережающего развития (ТОР). Ее запуск позволит к 2018 году создать более 500 новых рабочих мест как за счет реализации проектов резидентов, так и в смежных отраслях при строительстве для них инфраструктуры. В малом и среднем бизнесе за счет имущественной и финансовой поддержки планируется создать 525 рабочих мест. На этапе строительства объекта в рамках проекта «Прорыв» будет привлечено более 300 специалистов.

«Правовая коллизия о присвоении статуса ТОР городам, которые одновременно являются моногородами и ЗАТО, которая в настоящий момент сдерживает создание ТОР в Северске, будет снята в ближайшее время. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу РФ в конце мая», — напомнил вице-губернатор.

На улучшение качества городской среды в моногороде нацелена программа «Пять шагов благоустройства». Программа предусматривает создание новых общественных пространств: обустройство мест отдыха в новой части города, установку колеса обозрения в природном парке, ремонт центральной улицы и памятников, оборудование школьной спортплощадки и уличного спортивного комплекса у СК «Олимпия». На «Пять шагов благоустройства» в 2017-2018 годах потратят более 200 млн рублей. В 2017 году из областного и федерального бюджетов уже привлечено 60 млн на завершение ремонта пр. Коммунистического и 31 млн — на благоустройство общественных пространств.

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