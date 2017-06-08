Ночью в Томске загорелась припаркованная иномарка

8 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Минувшей ночью, 8 июня, во дворе жилого дома по ул.Шевченко загорелась припаркованный автомобиль Great Wall 2008 года выпуска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 3.40. Пожар ликвидировали до прибытия пожарный. В результате у автомобиля обгорел правый очиститель лобового стекла, оплавилась пластмасса ветровика.

Причина пожара устанавливается.

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