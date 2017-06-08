«Газпромнефть-Восток» внедряет новое энергоэффективное оборудование

«Газпромнефть-Восток» ввел в эксплуатацию на Южно-Шингинском месторождении энергоэффективную насосную установку* (УЭЦН5А-400Э-2000) производительностью 700 м³/сут**. Оборудование предназначено для закачки жидкости в пласт для поддержания давления со значительным сокращением потребления электроэнергии.

Отличительная особенность установки — комплектация вентильным погружным электродвигателем. Меньший габарит и низкое тепловыделение по сравнению со стандартным асинхронным двигателем обеспечивает надежную и продолжительную эксплуатацию оборудования, что позволит окупить установку в первый год работы.

По подсчетам специалистов предприятия применение новой насосной установки поможет сэкономить за год около 272 тыс. кВт/ч., что сопоставимо с обеспечением электроэнергией 100-квартирного жилого дома за аналогичный период времени.

«Газпромнефть-Восток» применяет современные решения для повышения эффективности работы оборудования и сокращения операционных затрат. Результаты деятельности предприятия были подтверждены международным сертификатом***, который был получен за создание стабильной и надежной модели управления системой энергоменеджмента. Отдельно отмечу, что новое оборудование отечественного производства не только позволяет экономить электроэнергию, но и демонстрирует высокую степень надежности по сравнению с зарубежными аналогами», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

По итогам опытно-промышленных работ будет принято решение о внедрении энергоэффективного оборудования на других месторождениях предприятия.

*Установка электрического центробежного насоса относится к погружному оборудованию и состоит из части, спускаемой в скважину и наземной, которые соединены между собой силовым кабелем.

** Необходимая жидкость в пласт закачивается под напором в 2000 м (метры водного столба). Каждые 10 метров — это одна атмосфера (1 Bar). Для сравнения, аналогичный показатель для стандартного аппарата, который обеспечивает водой многоэтажный дом, составляет приблизительно 62 м.

*** Сертификат соответствия ISO 50001:2011, подтверждает стабильную и надежную модель управления системой энергоменеджмента. Данный документ свидетельствует об эффективности использования существующих энергоемких процессов и прозрачности в сфере управления энергетическими ресурсами.

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