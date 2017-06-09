Реновация томских микрорайонов оживит рынок недвижимости — эксперты

9 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области участники экспертного совета при замгубернатора по строительству и инфраструктуре вынесли на обсуждение изменения в законодательстве о долевом строительстве, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Главной для собравшихся за круглым столом стала тема реновации. По мнению экспертов, томская реновация — не домов, как в столице, а целых территорий — позволит придать импульс и микрорайонам с жильем нового типа, и центральной части Томска, и пригороду. А также сгенерировать различные формы оживления рынка — от долгосрочной аренды с правом выкупа до расселения аварийного жилья и системы преференций по содержанию жилого фонда на новые площадки.

Евгений Паршуто поручил профильному департаменту вынести эту тему на отдельное обсуждение и посвятить ей специальное заседание экспертного совета. Также вице-губернатор предложил ученым, руководителям крупнейших строительных компаний, архитекторам и представителям СРО не обсуждать изменения, а выйти на системные решения и предложить новые форматы для развития томской стройки.

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