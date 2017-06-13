Мэр Томска поручил минимизировать неудобства горожан в связи с ремонтом дорог

13 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

На прошедшем селекторном совещании мэр Томска Иван Кляйн поручил управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта минимизировать неудобства для горожан в связи с текущим ремонтом дорог, передает пресс-служба мэрии.

«Нужно по возможности сократить интервал с момента фрезерования полотна до момента укладки асфальта до трех суток, – подчеркнул городской глава. – Сегодня наши подрядчики, которые не придерживаются таких сроков, создают неудобство для жителей города. После обработки фрезой подрядчики должны сразу приступать к укладке асфальта».

Муниципальное «Спецавтохозяйство» вместе с субподрядчиками работали по ул. Гоголя, Пролетарской, Мечникова, Карташова, Пушкина, Усова, Кузнецова, Мостовой, Новосибирской, в пер. Дербышевском, по Иркутскому тракту, пр. Ленина и на подходах к Коммунальному мосту, а также в пос. Заварзино и др.

На прошлой неделе начался ремонт во всю ширину проезжей части ул. Учебной на участке от Московского тракта по направлению к ул. Красноармейской. Работы здесь выполняет ООО «Кузбассдорстрой».

Всего с начала сезона рабочие уложили на улицах города 21,5 тыс.кв.метров дорожного полотна.

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