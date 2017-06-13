Ночью в одном из томских гаражей сгорела Toyota Camry

13 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Минувшей ночью, 13 июня, в Томске при пожаре в линейке металлических гаражей сгорел автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Бела Куна поступило в 2.59. В результате пожара в одном из гаражей сгорел автомобиль, закоптились стены помещения. В соседнем гараже обгорел стройматериал и также закоптились стены. Площадь пожара составила 30 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

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