В Томске выбрали лучшее граффити к Чемпионату России по гиревому спорту

14 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Вадим Кулишов

В Томске подвели итоги голосования за лучшую на лучшую работу конкурса граффити «Гиревой спорт – железный дух России!», приуроченного к Чемпионату России по гиревому спорту.

По результатам голосования в группе Чемпионата ВКонтакте победителем стал Вадим Кулишов из города Кемерово, набравший 51% голосов. Всего участие в голосовании приняли 1250 человек. Кемеровскому автору достался главный приз — 30 тысяч рублей.

Всего участие в конкурсе приняли пять художников из Кемерово, Новосибирска, Челябинска и Красноярска. Организаторы конкурса связывались с авторами и предлагали стать участники промоакции, которая пропагандирует здоровый образ жизни с помощью уличного арта.

«Я старался искать художников, которые рисуют в разных стилях. У кого-то мультяшный стиль, у кого-то сибирский, как у Михаила Климова, в работе с Иваном Поддубным. У Ивана Усякина из Красноярска работа более абстрактная — две руки, две гири. К сожалению, в Томске художников мы не нашли, но для нас было важнее привлечь внимание иногородних, участников международных и всероссийских фестивалей. Получилось собрать граффитчиков со всей страны, один из участников создавал работу, находясь на фестивале в Европе, далеко от дома», — рассказывает менеджер проекта Георгий Краев.

Работы участников были представлены в формате фотозоны на открытии Чемпионата в спортивном комплексе «Юпитер».

Чемпионат проходил с 10 по 12 июня. В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 32 команд-регионов. Представители Томской области на минувшем Чемпионате «завоевали» 5 медалей разного достоинства в личном первенстве, а также заняли 3 место в командной эстафете в толчке по длинному циклу и стали чемпионами России в эстафете классическим стилем, выиграв сборную Москвы на один подъём.

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