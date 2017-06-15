В трех населенных пунктах Томской области появится интернет от «Ростелекома»

15 июня 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

До конца июня Томский филиал «Ростелекома» подключит к интернету три населенных пункта области: деревню Губино и село Вершинино Томского района и деревню Батурино Шегарского района.

Ранее для жителей данных населенных пунктов не был доступен проводной интернет. «Ростелеком» выполнит монтаж оборудования, которое позволит предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет на скорости от 1 до 6 Мбит/сек.

«В этих трех населенных пунктах проживает порядка полутора тысяч человек. Можно сказать, это историческое событие. Жители уже начали активно подавать заявки на подключение. Мы продолжаем развивать телекоммуникационные сети, и с каждым завершенным проектом цифровой разрыв между населением города и области сокращается», – подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком» является единым поставщиком услуг на территории всей страны и обладает самой мощной телеком-инфраструктурой. Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком», на сайте tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 061, 8-800-1000-800.

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