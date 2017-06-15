Фото недели: Чемпионат России по гиревому спорту в Томске

15 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На минувшей неделе, 10 июня, в Томске стартовал Всероссийский чемпиона по гиревому спорту. На соревнования, проходившие в спорткомплексе «Юпитер» прибыли более 200 спортсменов.

По итогам чемпионата команда Томской области, набрав равное количество очков с командой Тюменской области, но имея на одну медаль меньше в своём активе, заняла четвёртое место. Первое место заняла сборная Санкт-Петербурга, на втором команда Калужской области.

Фото: Вероника Белецкая

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