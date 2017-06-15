В Томске обнаружили две незаконные вырубки на 6 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

В Томске возбудили два уголовных дела по фактам незаконной рубки деревьев в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что в лесопарковой зоне города, в частности, на территориях, прилегающих к Нефтехимовской трассе, имеются следы рубок зеленых насаждений хвойных пород», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ущерб, нанесенные лесорубами оценивается более чем в 6 млн рублей. Возбуждены два уголовных дела по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Их расследование поставлено в прокуратуре на особый контроль.

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