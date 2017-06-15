Кандидат от ЛДПР намерен бороться за пост губернатора Томской области

15 июня 2017 / Томский Обзор

Председатель комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко подал документы в избирком для участия в выборах губернатора Томской области, сообщается агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные избирательной комиссии региона.

«В избирательную комиссию Томской области представил документы о выдвижении на должность губернатора Томской области А.Диденко. Он выдвинут томским региональным отделением ЛДПР», — говорится в сообщении.

Ранее в избирком документы подали врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин («Единая Россия»), депутат томской облдумы Наталья Барышникова (КПРФ) и врач-травматолог-ортопед Александр Ростовцев («Справедливая Россия»).

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