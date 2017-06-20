Из-за ремонта на сетях в Томске временно ограничат движение по ул.Красноармейской

20 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

В Томске введено поэтапное перекрытие движения по одной полосе на ул.Красноармейской, связанное с ремонтом тепломагистрали №5 в районе пл.Южной.

Как сообщает пресс-служба мэрии, реконструируемый участок магистрального трубопровода диаметром 500 миллиметров и протяжённостью более 500 метров проходит под тротуаром вдоль автодороги на улице Красноармейская от Мокрушинского переезда до Транспортного кольца и пересекает улицу Елизаровых.

Специалисты «ТомскРТС» отметили, что не планируется перекрывать полностью и автодорогу, прилегающую к месту проведения ремонтных работ – для движения будет поэтапно закрываться только одна полоса по мере продвижения рабочей техники для вскрытия канала теплотрассы. Завершить реконструкцию участка планируется к середине августа, после чего движение по улице Красноармейская будет полностью восстановлено.

Тэги/темы: