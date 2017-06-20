В Томской области пьяный селянин украл 10 кг мяса из столовой и попался на забытом велосипеде

Томский Обзор / Фото: 20 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу 10 кг говядины и килограмма муки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 23-летний житель Кривошеинского района взломал замок входной двери в столовую и украл оттуда продукты. Около места преступления полицейские нашли велосипед, на котором приехал подозреваемый. Транспортное средство молодой человек забыл из-за сильного алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.

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