В центре Томска появилась новая открытая площадка для вечеринок

20 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В центре Томска появилась новая открытая площадка для вечеринок - двор между двумя старинными зданиями рядом с комплексом краеведческого музея по адресу пр. Ленина 77а.

Площадка принадлежит крафт-бару «Процесс». Первая вечеринка здесь состоялась 9 июня. Она была приурочена к сольному концерту белорусского артиста «Бакей» в Томске. А в субботу, 17 июня, здесь состоялась музыкальная вечеринка «Secret Garden» с танцевальной музыкой от томских и новосибирских диджеев.

Всё лето, каждую субботу, в центре города «Процесс» планирует устраивать вечеринки под открытым небом. Как минимум, организаторы будут приглашать диджеев и устраивать игры для посетителей. В планах сотрудничество с коллективами Томска и Новосибирска, которые смогут давать небольшие концерты на летней площадке.

«Изначально мы выбирали для бара именно такое место, чтобы был свой уютный дворик, в котором можно сделать для гостей что-то интересное. Будем устраивать мероприятия регулярно, по субботам, у каждого из них будет своя тематика», - рассказывает организатор Алексей Сколов.

Следующий тематический вечер состоится в субботу, 24 июля - «Пикник в процессе» будет посвящен открытию летнего сезона в Томске.

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