В Томске откроется «Школа благородных девиц»

21 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В Томске на площадке Кризисного центра для женщин откроется гостиная для девочек-подростков 14-16 лет «Школа благородных девиц», сообщают организаторы.

6 июля 2017 г. впервые в Томске на площадке Кризисного центра для женщин МАУ ЦПСА «Семья» состоится открытие «Школы благородных девиц» - гостиной для девочек-подростков 14-16 лет.

Формат встреч предполагает групповые занятия с девочками на разные темы: развитие женственности, социально-психологические аспекты взаимоотношений мужчин и женщин в обществе, духовное измерение любви, выбор партнера, ценность семьи и семейные ценности, репродуктивное здоровье девушек, а также профилактика насилия в романтических отношениях. Координатор и ведущий проекта – опытный преподаватель, кандидат философских наук, доцент НИ ТГУ Турутина Елена: руководитель Томской региональной общественной организации по защите прав и интересов женщин «Женский голос»; начальник отдела помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, МАУ ЦПСА «Семья».

Школа рассчитана на 2 месяца. Девочки будут встречаться 1 раз в неделю по четвергам с 16.00 до 18.00 в Центре «Семья» (ул. Говорова 76/1).

Участие в проекте бесплатное. Для этого родителям девочек-подростков нужно записаться по тел. 62-44-00, 62-60-46.

Первое установочное занятие для родителей, где их познакомят с программой курса, состоится 6 июля в 17.00.

Мероприятие приурочено к Празднику святых Петра и Февронии – Дню Семьи, любви и верности.

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