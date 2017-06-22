Фестиваль водных фонариков пройдет в Томске в начале июля

22 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Фестиваль водных фонариков пройдет в Городском саду Томска 7 и 8 июля, сообщают организаторы.

В этом году на мероприятии будет играть живая музыка: будут звучать скрипка и саксофон. Впервые на фестивале будет работать горячая линия смс-сообщений, которые прямо со сцены будет зачитывать ведущий.

«Каждый спущенный на водную гладь фонарик символизирует загаданное желание, которое обязательно сбудется! Мы хотим создать для наших гостей атмосферу сказочного праздника, окутанную романтикой при свете волшебных водных фонариков желаний», — сообщают организаторы.

На выбор гостям фестиваля представят два вида водных фонариков: для исполнения материальных и духовных желаний. Предполагается, что опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях. Фонарик-куб, в свою очередь, принесет владельцу материальные блага

Сами фонарики сделаны из бумаги на проволочном каркасе. Их можно будет приобрести на самом фестивале, об их разновидностях волонтеры подробнее расскажут на мероприятии. Стоимость одного фонарика - от 200 рублей. Начало Фестиваля в 21:00 оба дня.

Вход свободный.

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе ВКонтакте.

Тэги/темы: