Акция «Свеча памяти» собрала 1,5 тысячи томичей (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

В ночь с 21 на 22 июня в Томске прошла 8-я по счету акция «Свеча памяти». В ней приняли участие полторы тысячи томичей, сообщает пресс-служба мэрии.

Участники акции собрались у Мемориала боевой и трудовой славы в Лагерном саду и зажги свечи, вспоминая тех, кто не вернулся с войны. По традиции, почтить память павших в Великой Отечественной войне пришли представители старшего поколения, а также дети, внуки и правнуки поколения победителей.

Первой, в 04.00, акцию «Свеча памяти» начала Камчатка. Затем к акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, присоединилась вся Россия и ещё 80 стран мира.

Фото: Владимир Дударев

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