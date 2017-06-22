Томичей просят не купаться и не мусорить в фонтанах

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

Власти Томска напоминают жителям города, что в фонтанах нельзя купаться, оставляться мусор, а также выливать в них мыльные жидкости, сообщает пресс-служба мэрии.

«Купание в фонтанах может нанести вред технологическому оборудованию. Кроме того, в фонтанах циркулирует обычная водопроводная вода, непроточная. В целях очистки в нее добавляются фильтрующие вещества, которые могут сказаться на состоянии кожи купающихся», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что купание в фонтане негигиеничная и травмоопасная процедура, так всегда можно пораниться о разного рода насадки, форсунки, светильники. Кроме того, при соприкосновении с человеком могут выйти из строя дорогостоящими чувствительными датчиками, которыми оснащены фонтаны.

Томичей просят соблюдать меры личной безопасности, не допуская в чаши фонтана детей.

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