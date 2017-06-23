В Томске стартовала продажа билетов на первенство мира по плаванию в ластах

23 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 23 июня, начинается продажа билетов на соревнования с участием сильнейших подводников-юниоров планеты, которые пройдут в Томске с 31 июля по 8 августа, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В ходе первенства состоится восемь соревновательных сессий, заплывы в Центре водных видов спорта «Звездный» (ул. Энтузиастов, 31) пройдут утром и вечером со 2 по 5 августа. Стоимость билета на утреннюю сессию — 100 рублей, на вечернюю — 300 рублей. Купить их также можно в «Звездном».

Утром будут проходить предварительные заплывы, где зрители увидят всех спортсменов, которые поплывут в этот день. Во время вечерних сессий пройдут финальные заплывы с участием лучших подводников, а также награждение победителей.

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