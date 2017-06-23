На следующей неделе в Томске пройдет «Color Fest» с бесплатной краской и конкурсом красоты

23 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В следующую субботу, 1 июля в 12.00, в Томске на нижней террасе Лагерного сада пройдет фестиваль красок «Color Fest» 2017, организованный ООО «Пивоварня Кожевниково» в честь дня рождения предприятия.

«Color Fest» – российский аналог индийского праздника весны. Главная традиция – обсыпать друг друга яркой краской. Считается, что чем сильнее человек испачкан краской, тем больше ему будет благоволить удача.

Для праздника организаторы уже закупили две тонны безопасной, гипоаллергенной, легко смывающейся краски. Краска будет выдаваться бесплатно всем гостям.

«На лестнице, ведущей к месту праздника, наши промоутеры будут выдавать специальные купоны. Эти купоны можно будет обменять на пакетики с краской на площадке фестиваля! Краска легко отстирывается и смывается, так что мы советуем надевать любую простую, удобную одежду и обувь, потому что предстоит весь день танцевать и веселиться. Надеемся, все гости фестиваля получат море позитива и хорошего настроения», - говорят организаторы конкурса.

Праздничную атмосферу фестиваля будут создавать ансамбль кавказского танца Ловзар, студия современного индийского танца InDiDance, Трайбл-группа JaiFury, Школа танцев YulianaDance. В перерывах между выступлениями пройдут конкурсы для зрителей с призами от организатора праздника.

По словам организаторов, в этом году на фестивале будет больше зон активности и развлечений. Главным событием «Color Fest» 2017 станет конкурс «Мисс «Color Fest». Принять участие в нем могут девушки до 25 лет, оставив до 25 июня заявку на сайте фестиваля.

На площадках «Color Fest» 2017 будет работать несколько бесплатных мастер-классов. Гости праздника освоят азы индийских и латиноамериканских танцев, выполнят асаны йоги, научатся плести фантастические косы и делать фигурки из воздушных шариков. Для детей будут работать аттракционы, аниматоры предложат массу игр и развлечений.

Ближе к вечеру начнётся пенная вечеринка и дискотека. На главной сцене фестиваля выступит группа Rocking Radio, которая исполнит хиты зарубежной и российской поп- и рок-сцены.

Как сообщают организаторы, ожидается, что мероприятие посетят более 10 000 человек. Фестиваль красок «Color Fest» пройдет в Томске уже в третий раз. Вход свободный.

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