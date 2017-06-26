В Томской области ВАЗ врезался в столб, шестеро пострадали

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2017 // Фото: Gibdd.ru

Шесть человек получили тяжелые травмы в ДТП на севере Томской области, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 24 июня в Стрежевом. Здесь в 4.50 на ул.Комсомольской, 315 водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, из-за чего автомобиль врезался в столб.

В результате происшествия тяжелые травмы получили 39-летний водитель, а также пять пассажиров три женщины и двое мужчин в возрасте от 24 до 33 лет.

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