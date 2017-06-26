Роспотребнадзор разрешил томичам купаться на Семейкином острове и Сенной Курье

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Специалисты исследовали пробы воды из водоемов в традиционных зонах отдыха томичей и жителей региона, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 23 июня, вода в озерах ТНХК, Кисловка, Степановское, а также в Том (правый и левый берег, в районе Речного вокзала, Семейкин остров, Сенная Курья) соответствует санитарно-гигиеническим нормам по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим показателям.

Не соответствует нормам по микробиологическим показателям качество воды в Ушайке (устье и район п.Восточный).

Также были отобраны и исследованы пробы воды в водоемах Шегарского. Во всех отобранных точках вода соответствовала требованиям санитарного законодательства по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям: р. Обь (правый берег, лагерь «Обская волна»), р.Обь район с.Киреевск, р.Обь (Шегарский пляж), оз. Лебяжье п. Победа; оз. Родниковое - Шегарское поселение.

Томичей предупреждают, купание в водоемах, в которых вода не соответствует показателям безопасности, является риском для здоровья и может стать причиной заражения опасными инфекциями и распространения заболеваний.

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