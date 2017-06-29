Томич нашел муху в колбасе томского производителя, инициирована проверка

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2017 // Фото: Максим Березовский

Роспотребнадзор инициировал проверку пищекомбината «Лама» после обращения томича, обнаружившего муху в колбасе производства этого предприятия.

«Ветчинно-рубленная колбаса „Лама“… Вот такую вот колбасу „повезло“ купить в магазине Абрикос на ул. Сибирской в Томске. При поедании этого гастрономического чуда была обнаружена муха… Большая, жирная, противная муха. Видимо попала туда в рамках программы импортозамещения зарубежной сои на отечественных мух и повысила процент содержания мяса в колбасе:)», — написал наш читатель Максим Березовский.

В минувшую пятницу, 23 июня, он направил обращение в Роспотребназдор, приложив к нему чек и колбасу с мухой.

«Поступило обращение, была согласована проверка. В среду мы были с проботборщиком на пищекомбинате, отобрали аналогичный образец колбасного изделия для проведения лабораторных исследований. И образец, который был доставлен потребителем тоже доставлен в лабораторию для того, чтобы было описано, что там — муха, не муха, какое-то насекомое похожее. Лаборатория опишет, что там и как там», — сообщили представители регионального управления Роспотребнадзора.

Предполагается, что результаты проверки станут известны в начале следующей недели.

В свою очередь в службе качества ГК «ЛАМА» Томскому Обзору подтвердили факт проведения проверки, однако не предоставили комментарий по этому поводу.

Мухи являются одними из главных разносчиков инфекционных и паразитарных заболеваний, они переносят холеру, тиф, паратиф, листериоз, желтуху, туберкулезный энтерит, сальмонеллезные инфекции, яйца паразитов. При этом, заразиться можно даже от продуктов, в которых побывали мухи.

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