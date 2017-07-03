Сеть томских комиссионок поймали на скупке краденного (ФОТО)
3 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Томские полицейские поймали сеть комиссионных магазинов на покупке товара, «заведомо добытого преступным путем», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По версии дознания, похищенное имущество покупали в четырех комиссионных магазинах Томска. При их обыске полицейские изъяли колеса, видеорегистраторы, сотовые телефоны, ноутбуки, антирадары, электротехнику, велосипеды, коляски, электроинструменты и многое другое.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
В настоящее время сотрудниками полиции ведется дознание.
Фото: 70.мвд.рф
Тэги/темы: