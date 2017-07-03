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Сеть томских комиссионок поймали на скупке краденного (ФОТО)

Томские новости, Криминал, скупка краденного украли сеть комиссионка Сеть томских комиссионок поймали на скупке краденного (ФОТО)

Томские полицейские поймали сеть комиссионных магазинов на покупке товара, «заведомо добытого преступным путем», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии дознания, похищенное имущество покупали в четырех комиссионных магазинах Томска. При их обыске полицейские изъяли колеса, видеорегистраторы, сотовые телефоны, ноутбуки, антирадары, электротехнику, велосипеды, коляски, электроинструменты и многое другое.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В настоящее время сотрудниками полиции ведется дознание.

Фото: 70.мвд.рф

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