Сеть томских комиссионок поймали на скупке краденного (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские поймали сеть комиссионных магазинов на покупке товара, «заведомо добытого преступным путем», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии дознания, похищенное имущество покупали в четырех комиссионных магазинах Томска. При их обыске полицейские изъяли колеса, видеорегистраторы, сотовые телефоны, ноутбуки, антирадары, электротехнику, велосипеды, коляски, электроинструменты и многое другое.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В настоящее время сотрудниками полиции ведется дознание.

Фото: 70.мвд.рф

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