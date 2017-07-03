Численность соболя в Томской области достигла исторического максимума - ученые

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2017 // Фото: Владимир Попов

Численность соболя в Томской области возросла до исторического максимума. В регионе живут не менее 40 000 особей, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета со ссылкой на ученых лаборатории мониторнига биоразнообразия Биологического института.



По мнению ученых, большой прирост имеет и свои минусы – снижается процент молодых особей, повышается заражаемость грибковыми болезнями и гельминтами.

«В начале ХХ века ситуация с соболем в Томской области была катастрофической: из-за неумеренного промысла численность животных снизилась до того уровня, когда без дополнительных мер её восстановление стало невозможно. Власти ввели пятилетний мораторий на его добычу, но поскольку данная мера не дала нужного эффекта, был организован завоз баргузинского соболя из Прибайкалья», – говорит научный сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Олег Тютеньков.



В 1950-е годы в леса районов области выпустили около 2000 животных. От аборигенного подвида привозной зверь отличается меньшими размерами и более темным окрасом. Его мех считается очень ценным. Результаты мониторинга, который проводят зоологи БИ, показали, что в настоящее время соболь полностью восстановил свои популяции в Томской области. Он обитает не только во всех районах, но и встречается недалеко от областного центра. К примеру, соболь неоднократно был замечен жителями села Петрово.

Результаты генетической экспертизы, проведенные сотрудниками лаборатории мониторинга биоразнообразия, показали, что и вселенцы, и аборигены сделали практически равный вклад в восстановление популяций. Вместе с тем, в некоторых местах отмечаются группировки, в которых сохранились характеристики их основателей. Так, в бассейне реки Чулым в Первомайском и Тегульдетском районах обитают типичные западносибирские особи – самые светлые и крупные по размеру, а в бассейне реки Тым живут наиболее темные представители вида, более похожие на баргузинских соболей.

По словам ученого БИ, высокая плотность заселения приводит к повышению зараженности животных паразитарными и кожными болезнями. Так, например, в последнее время у пушного зверя нередко встречается эндомикоз – грибковая инфекция, которая отрицательно сказывается на качестве его меха.

Зоологи ТГУ подчеркивают, что для рационального использования главного пушного зверя Сибири необходимо опираться не только на данные статистики, но и на оценку качественного состояния популяций. Значимыми показателями являются их половой и возрастной состав, а также наличие видоспецифичных заболеваний. Эти характеристики необходимо учитывать при организации промысла в отдельных районах области, в частности, вносить изменения в сроки охоты и количество выдаваемых лицензий.

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