Томским стартаперам расскажут, как «выжить» и «ускориться»

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2017 // Фото: Inotomsk.ru

В пятницу, 7 июля, в Томске в бизнес-инкубаторе ТГУ (ул.Герцена, дом 2, 3 этаж) пройдет бесплатный мастер-класс «Инструменты развития бизнеса или с чего начинаются корпорации», сообщает региональный инновационный портал.

Спикер мастер-класса, управляющий партнер SBI Group Антон Титков, расскажет о методиках customer development и lean startup, а также о том, как они помогут стартапу выжить и ускорить развитие. Кроме того, участники мероприятия узнают, какие возможности дают акселераторы GenerationS.

Программа мастер-класса:

● Customer Development — как строить бизнес от потребностей клиента;

● Lean Startup — разбор теории, основные понятия и подходы;

● GenerationS — какие возможности дает предпринимателям.

Мероприятие проходит в рамках сотрудничества федерального акселератора GenerationS и его регионального представителя в Томске – акселератора StartupLub.

Начало в 16.00. Для участия необходимо зарегистрироваться здесь.

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