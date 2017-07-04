В томском аэропорту тестируют новый отпугиватель птиц

Томский Обзор / Фото: 4 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Томский аэропорт совместно с Институтом мониторинга климатических и экологических систем и орнитологами Томского госуниверситета тестирует экспериментальный птицеотпугивающий прибор биоакустического воздействия, сообщает пресс-служба аэровокзала.

От старого прибора новый отличает больший частотный диапазон, возможность трансляции любых сигналов, в том числе голосов местных птиц в экстремальных ситуациях и узконаправленность излучателя, обеспечивающая концентрированное воздействие большей мощности.

Предполагается, что оборудование позволит снизить привлекательность летного поля для птиц, и тем самым улучшить орнитологическую ситуацию в аэропорту.

"Для обеспечения безопасности полетов и предотвращения столкновения птиц с воздушными судами на аэродроме мы внедряем новые способы и средства отпугивания пернатых "гостей". Новый прибор работает пока в тестовом режиме, но уже показывает высокую эффективность», - отметил директор Аэропорта ТОМСК Роман Фроленко.

В пресс-службе также отмечают, что для отпугивания птиц в аэропорту используются также различные пиротехнические средства, механические и оптические птицеотпугиватели.

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