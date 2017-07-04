Томские вузы выпустили первых в России специалистов в области ядерной медицины

Томский Обзор / Фото: 4 июля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Дипломы магистров получили первые в России десять выпускников сетевой образовательной программы «Ядерная медицина», реализованной совместно Томским политехом и Сибирским государственным медицинским университетом.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, программа была запущена в 2015 году, после подписания соглашения между ТПУ и СибГМУ. Инициативу поддержали Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки РФ.

«Это первая в России сетевая образовательная программа между двумя университетами различной ведомственной принадлежности. В лечебных учреждениях эксплуатируется высокотехнологичное радиологическое оборудование, для работы с которым необходимы специалисты, владеющие и медицинскими, и техническими знаниями. Именно таких «штучных» специалистов мы готовим совместно с ТПУ», — пояснила ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

На базе ТПУ магистранты проходили подготовку по ядерной физике, радиобиологическим основам лучевой терапии, взаимодействию излучения с биологическими объектами, в СибГМУ изучали анатомию, физиологию, современные методы радиоизотопной и лучевой диагностики. Практическая часть и возможности для научно-исследовательской работы были обеспечены в Томском национальном исследовательском медицинском центре СО РАН и Томском областном онкологическом диспансере.

Как отметил проректор по образовательной деятельности ТПУ Юрий Боровиков, вуз ставит задачу готовить инженеров, которые будут разрабатывать оборудование для российских и зарубежных ядерных медцентров.

«Мы планируем развивать сетевое взаимодействие, предлагать новые программы по типу лего-образования не только на базе академического ландшафта Томска, но и совместно с ведущими российскими и зарубежными вузами», — сообщил Юрий Боровиков.

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