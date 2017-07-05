Известный томский джаз-музыкант Георгий Фефелов попробует себя в роли певца
5 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина
Завтра, 6 июля, в пивном клубе «Карл у Клары» состоится концерт группы George Fefeloff Band на котором известный томский джаз-музыкант Георгий Фефелов исполнит несколько песен в качестве вокалиста.
На концерте прозвучат джазовые, блюзовые и рок-хиты прошлых лет. Группа выступит в практически «классическом» составе: Георгий Фефелов (клавишные, вокал), Наталья Николаева-Фефелова (вокал), Алексей Пиоттух (бас-гитара), Сергей Скавронский (ударные).
Начало концерта в 19.30. Стоимость билета 200 рублей. Забронировать столик можно по телефону 97-99-87.
Подробнее о Георгии Фефелове можно узнать в нашем материале.
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