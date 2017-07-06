Томские айтишники поделятся опытом с молодыми коллегами

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2017 // Фото: Inotomsk.ru

В понедельник, 10 июля, в Томске на базе студенческого бизнес-инкубатора «Дружба» (улица Красноармейская, 147) пройдет встреча Founders Club в Томске. Это открытая площадка для обмена опытом между действующими и начинающими предпринимателями в сфере IT, студентами и стартапами, сообщает региональный инновационный портал.

На Founders club у начинающих предпринимателей в сфере информационных технологий будет 10 минут для того, чтобы презентовать свой проект экспертам, а также рассказать о своих достижения и о проблемах. После этого опытные игроки рынка дадут 15-минутную обратную связь. Каждый проект получит индивидуальные рекомендации: вместе с экспертами будут сформулированы гипотезы, которые помогут улучшить продукт.

Если проект покажется менторам интересным, они могут помочь в поисках инвестора, вложить свои деньги, взяться за его развитие или включить продукты стартапа в свои каналы продаж.

«Девять из десяти стартапов умирают. Это происходит потому, что команда долго вкладывает свои ресурсы в решение проблемы, которой нет, или решает бороться на слишком конкурентном рынке, или их бизнес модель не приносит прибыли. В таком случае самое верное лекарство — это проконсультироваться с теми людьми, за плечами которых уже есть сильный бизнес и которые понимают, как устроен рынок», - пишут организаторы мероприятия.

К участию приглашаются все желающие в качестве зрителя или независимого эксперта. Необходима регистрация. Тем, кто хочет презентовать свой проект экспертам, нужно выслать информацию на почту до 9 июля. Шаблон презентации можно запросить у организатора мероприятия, отправив письмо по этому адресу до 7 июля.

Встреча пройдет в 18.30 в 106 аудитории.

Founders club (Клуб основателей) — это открытый формат общения с экспертами и возможность для начинающих IT/Интернет-предпринимателей заполучить себе в команду на пару часов самых опытных и компетентных игроков рынка.

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