Восстановлено электроснабжение в Томске, нарушенное из-за аварии на подстанции

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2017 // Фото: Youtube.com

Энергетики восстановили работу подстанции 220 кВ «Восточная» в Томске, из-за аварии на которой отключался свет в северной части города, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу МЭС Сибири (филиал ПАО «ФСК ЕЭС»).

«В 14:50 по местному времени оборудование подстанции было включено в работу, в 15:27 все абоненты были подключены», — сказал сотрудник пресс-службы.

В четверг в 13:31 по местному времени произошла авария на подстанции 220 кВ «Восточная» в Томске, в результате чего северная часть города осталась без света.

На видеоролике, опубликованном в интернете видно, как на подстанции произошла вспышка.

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