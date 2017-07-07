Томич, продавший «паленого» алкоголя на 18 млн рублей, отправится в колонию

7 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Ленинский районный суд Томска приговорил продававшего контрафактный алкоголь томича к 5 годам колонии, сообщает пресс-служба Томского облсуда.

Подсудимый с 6 ноября 2014 года по 17 марта 2016 года продал «немаркированной алкогольной продукции» и этилового спирта на общую сумму более 18 млн рублей.

С учетом общественной значимости совершенного деяния, всех обстоятельств дела, личности подсудимого суд признал его виновным и приговорил к реальному сроку в исправительной колонии общего режима со штрафом.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Томский областном суде.

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