В центре Томска появится «Плавучий рынок»

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2017 // Фото: Vk.com/floating_bazaar

В следующее воскресенье, 16 июля, в Городском саду Томска (ул.Герцена, 6) откроется «Плавучий рынок» — место, где находятся необычные вещи и люди, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

«Плавучий рынок - это летний опен-эйр для людей, связанных с гик-культурой и интересующихся гик-культурой. Изначально мы планировали просто сделать тематический фримаркет, но потом поняли, что интереснее провести городское мероприятие в виде фестиваля: теперь у нас предполагаются и мастер-классы, и фудкорт, и игротека настольных игр», — рассказал один из организаторов Максим Вишневенко.

Предполагается, что мероприятие будет интересным как для людей «в теме», так и для посетителей Горсада, которые не слишком тесно связаны гик-культурой. Для них, в частности, будут организованы рода мастер-классы от различных студий, направленные на «новичков».

В частности, тайм-кафе «Вместе» устроит Nintendo Switch-пати. Каждому желающему будет дана возможность «пощупать Зельду и потеребить джойконы». Свои умения продемонстрируют рыцари и мастера меча студии артистического фехтования «Вереск» и историко-фольклорный клуб «Скиавона». Отдельная chill-out зона будет ждать всех, кто устанет от фримаркета и мастер-классов и захочет отдохнуть в тени деревьев. Здесь можно будет купить прохладительные напитки и уличную еду, почитать книги или сыграть в видеоигры.

Организаторы рассчитывают, что Плавучий рынок будет появляться в Томске регулярно.

Начало мероприятия в 14.00. Вход свободный.

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