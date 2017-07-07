Вода в традиционных местах отдыха томичей пригодна для купания

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы воды из томских водоемов на предмет пригодности их для купания, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Пробы были отобраны 5 июля. Последние анализы показали, что по микробиологическим показателям вода не соответствует нормам в озерах Беленькое (п.Тимирязево) и в п.Новый, а также в Ушайке в районе устья реки и п.Восточный. Таким образом вода может быть опасной для человека.

С другой стороны всем санитарным нормам (по микробиологии, паразитологии и санитарно-химическим свойствам) соответствует вода в традиционных местах купания и отдыха томичей: в озерах ТНХК, Песчаное, Степановское и в п.Кисловка; в реках Томь (правый и левый берег в районе коммунального моста, у Речного вокзала и Семейкиного острова), Ушайка (п. Заварзино) и Басандайка (п. Аникино).

Также были отобраны и исследованы пробы воды в водоемах Шегарского района Томской области. Во всех отобранных точках вода соответствовала требованиям санитарного законодательства по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. То есть р.Обь (правый берег, лагерь «Обская волна»), р.Обь район с.Киреевск, р.Обь (Шегарский пляж), оз. Лебяжье п. Победа; оз. Родниковое - Шегарское поселение пригодны для купания.

Томичей предупреждают, что купание в водоемах, в которых вода не соответствует показателям безопасности, несет риск для здоровья и может послужить причиной заражения опасными инфекциями и другими заболеваниями, среди которых энтеровирусы, гепатит А, брюшной тиф и холера.

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